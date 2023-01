41-Jähriger bei Unfall tödlich verunglückt

Im Landkreis Barnim ist ein 41-jähriger Autofahrer am Mittwoch tödlich verunglückt. Der Mann sei mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Rettungskräfte hätten den 41-Jährigen noch vor Ort reanimiert. In einem Berliner Krankenhaus sei der Mann schließlich gestorben, so die Sprecherin.

Bernau - Zu den genauen Umständen des Unfalls ermittelt die Polizei. dpa