59-Jährige an Folgen eines Autounfalls gestorben

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine 59-Jährige ist an den Folgen eines Autounfalls bei Meyenburg im Prignitzkreis gestorben. Die Frau hatte sich am vergangenen Donnerstag mit ihrem Auto auf der A24 Hamburg-Berlin überschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem die Frau von Rettungskräften wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht worden war, erlag sie am Montag ihren Verletzungen.

Meyenburg - Die Unfallursache sei nach wie vor unklar. dpa