75-jähriger Radfahrer weicht Auto aus und stürzt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Straupitz (dpa/bb) - Ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer ist beim Ausweichen eines Autos in Straupitz (Landkreis Dahme-Spreewald) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wich der Radfahrer am Montagmorgen an der Ecke des Mühlenweges zur Laasower Straße einem Auto aus und stürzte dabei. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Zusammenstoß kam es nach Angaben der Polizei zufolge nicht. dpa