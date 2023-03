93 Preisträger von „Jugend musiziert“ beim Bundeswettbewerb

Ob Waldhorn, Gitarre oder Schlagzeug: Jedes Jahr ringen junge Musikerinnen und Musiker aus Brandenburg beim Landeswettbewerb um eine Fahrkarte zum Bundesausscheid. 93 von ihnen haben es geschafft.

Potsdam - Sie proben schon mal für die großen Bühnen der Welt: 329 junge Brandenburger Musikerinnen und Musiker haben beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ ihr Können unter Beweis gestellt. 93 von ihnen haben erste, zweite und dritte Preise einheimsen können und fahren damit zum Bundeswettbewerb vom 25. Mai bis 2. Juni ins sächsische Zwickau. Unter den Ausgezeichneten waren Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Cottbus, von Musik- und Kunstschulen aus zahlreichen Landkreisen sowie aus Potsdam und Frankfurt (Oder).

Die Teilnehmerzahl für den Wettbewerb stieg in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr hatten sich 250 junge Künstlerinnen und Künstler qualifiziert, wie der Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg am Sonntag weiter mitteilte. Gastgeber der Leistungsschau vom 16. bis 18. März war Potsdam. Die Teilnehmenden hatten sich zuvor in Regionalwettbewerben für den Landesausscheid qualifiziert.

Neben Solodarbietungen unter anderem an Gitarre, Klavier, Harfe, mit Gesang und am Drum-Set wurden auch Ensembles bewertet - darunter für Kammermusik, Streichinstrumente, Blasinstrumente und Akkordeon. An drei Tagen fanden 170 Wertungsspiele in zehn verschiedenen Kategorien statt. Austragungsorte waren unter anderem die Städtische Musikschule „Johann Sebastian Bach“, das Helmholtz-Gymnasium, das Waschhaus an der Schiffbauergasse und das Palais Lichtenau. Die Musizierenden waren zwischen 7 und 21 Jahre alt, beim Gesangswettbewerb durften sie bis zu einem Alter von 27 Jahren antreten.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden Sonderpreise für herausragende Leistungen von Stiftern aus Politik, Kultur und Wirtschaft vergeben. Schirmherr des Wettbewerbs ist Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Kulturministerin Manja Schüle besuchte die Abschlussveranstaltung in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse und würdigte die qualitativ hochwertigen Leistungen der Musikerinnen und Musiker. Die Mädchen und Jungen seien Aushängeschild für leistungsfähige Musikschulen mit qualifizierten und engagierten Lehrkräften. „Politiker hoffen, dass sie mit ihren Reden vielleicht manchmal eine Saite in den Menschen zum Klingen bringen. Musikerinnen und Musiker begeistern und berühren ohne viele Worte“, so die Ministerin.

Für den Bandnachwuchs haben Berlin und Brandenburg in diesem Jahr zusätzlich die Wertungskategorie Band Rock/Pop ausgeschrieben. Der Landeswettbewerb dazu wird im Rahmen des Festivals Sound City ausgetragen. Es findet vom 14. bis 16. Juli in Schwedt/Oder statt. Die Bands können sich dort der Jury und einem Publikum präsentieren. dpa