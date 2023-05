A12 nach schwerem Unfall in beide Richtungen befahrbar

Blick auf den beschädigten Reisebus auf der A12. © Hannes P. Albert/dpa

Die Autobahn 12 bei Storkow ist seit Dienstagabend wieder in beide Richtungen befahrbar. Das teilte die Polizei per Twitter mit. Am Dienstagmittag waren bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) ein Reisebus und ein Lastwagen zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wurden etwa 52 Menschen verletzt, davon zehn schwer. Der Großteil der Verletzten seien Fahrgäste eines polnischen Reisebusses gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Storkow - Der Unfall passierte in Richtung Berlin, die A12 wurde danach an der Unglücksstelle voll gesperrt. dpa