Abbiegeassistenten: Kommunen und Firmen rüsten Fuhrparks auf

Teilen

Moderne Technik wie Abbiegeassistenten können schwere Unfälle mit Lastwagen verhindern. Demnächst werden sie bei neuen Bussen und Lastern auch in Brandenburg Pflicht. Die Umrüstung läuft bereits.

Potsdam - Ab Juli müssen auch in Brandenburg neue Lastwagen und Busse mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet werden. „Für neu zugelassene Fahrzeuge ist das ab Juli 2024 mit verpflichtend vorgeschrieben“, sagte Simone Engler, Sprecherin im Infrastrukturministerium. „Leider gab es in den vergangenen Jahren in Brandenburg immer wieder Unfälle mit rechtsabbiegenden Lastwagen und Radfahrern oder Fußgängern, die häufig mit schweren Folgen für letztere endeten.“ Deshalb unterstütze das Land die Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenzsystemen, die schwere Unfälle beim Rechtsabbiegen verhindern können.

Seit 2021 fördert das Ministerium die freiwillige Nachrüstung mit dieser Technik, wie Engler sagte. Im vergangenen und in diesem Jahr stünden dafür jeweils gut 250 000 Euro bereit. Von August bis Ende 2021 wurden neun Unternehmen vom Land gefördert. Seit Anfang 2022 seien bereits fünf Förderanträge bewilligt worden.

In Anspruch genommen haben die Förderung zum Beispiel Unternehmen wie Automobile Zossen aus Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming), wo demnach drei Abschleppfahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet wurden. Über 4500 Euro gab es dazu vom Land. Bei der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald aus Luckau seien drei neue Busse mit der Technik ausgestattet worden, sie erhielt 4500 Euro vom Land.

Die Emons Spedition aus Großbeeren (Teltow Fläming) hat 80 Prozent ihres Eigenfuhrparks mit Abbiegeassistenten versehen lassen. „Alle Neufahrzeuge kommen ab Werk mit der Ausstattung, da wir diese Mehrausstattung freiwillig als Standard vor Jahren definiert haben“, sagte Niederlassungsleiter Willi Emons. Pro Fahrzeug koste die Nachrüstung etwa 1200 Euro.

Auch das Land stattet seine Fuhrparks nach und nach mit der Technik aus. Beim Landesbetrieb Straßenwesen geschieht das seit dem Jahr 2020. „Eine Weitwinkelkamera erfasst Verkehrsteilnehmende und sendet dann akustische Warntöne im Inneren des Fahrzeugs oder ein Signalgeber erfasst den Außenbereich, sendet Signaltöne und zeigt Bilder auf einer im Inneren des Fahrzeugs installierten Kamera“, erklärte die Sprecherin.

Im vergangenen Jahr seien sechs Winterdienst-Lkw, sieben Hubarbeitsbühnen und eine Kehrmaschine damit ausgestattet worden. In diesem Jahr folgten und folgen voraussichtlich sieben Mehrzweckgeräteträger, sechs Hubarbeitsbühnen, drei Kehrmaschinen und ein Brückenprüffahrzeug. „2023 kommen sieben Winterdienst-Lkw, die bereits in diesem Jahr bestellt worden sind, und weitere Großtechnik hinzu“, sagte Engler. Kosteten die Systeme bisher rund 2500 Euro, geht das Ministerium von einer künftigen Verteuerung auf 3000 Euro aus.

Der Bauhof der Stadt Potsdam hat seinen einzigen Lastwagen bereits 2019 mit einem Abbiegeassistent für rund 2000 Euro nachrüsten lassen, wie Stadtsprecherin Christine Homann sagte. Im Fuhrpark der Kreisverwaltung von Oder-Spree sind laut Kreissprecher Mario Behnke die Großfahrzeuge im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz von einer Umrüstung betroffen. „Acht Fahrzeuge wurden im Vorjahr mit einem Abbiegeassistenzsystem ausgestattet, weitere sechs folgen in diesem Jahr“, sagte er.

Der Eigenbetrieb des Landkreises KWU-Entsorgung habe bereits 29 Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet. Die übrigen sechs Fahrzeuge würden in diesem Jahr nachgerüstet. Dafür hätten Landkreis und Eigenbetrieb Fördermittel des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) beantragt und erhalten. „Die Anschaffungskosten belaufen sich pro Assistent auf etwa 2100 Euro“, sagte Behnke. dpa