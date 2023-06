DWD erwartet Gewitterschwerpunkt am späten Abend

Ein Blitz zuckt bei einem Sommergewitter am abendlichen Himmel. © Marius Bulling/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet den Gewitterschwerpunkt in Berlin und Brandenburg am späten Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag. Aktuell seien bereits in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heftige Gewitter zu sehen, sagte ein DWD-Sprecher am Nachmittag. Diese Gewitter zögen nun weiter in Richtung Mitteldeutschland. Hinzu kämen weitere Gewitter, die sich über Thüringen bildeten.

Potsdam - Erste Gewitter seien in Brandenburg bereits ab 20.00 Uhr möglich, andere Simulationen sagen die ersten Gewitter erst gegen 22.00 Uhr voraus.

Das Gewitter beschränkt sich laut Meteorologen auf die Mite und den Süden Brandenburgs sowie Berlin. Im Norden Brandenburgs kündigte der DWD Starkregen an - allerdings ohne die heftigen Gewittererscheinungen. Am Freitagmorgen soll die Unwettergefahr abnehmen. Im Laufe des Tages könnten aber vereinzelt kräftigere Niederschläge über Berlin und Brandenburg niedergehen. Zum Wochenende soll es bei deutlich höheren Temperaturen ruhiger werden. dpa