Abgeordnete befassen sich mit Schutz vor Waldbränden

Einer Landtagssitzung im Brandenburger Landtag. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Die brandenburgischen Landtagsabgeordneten befassen sich an diesem Freitag in Potsdam mit einem besseren Schutz vor Waldbränden und der Kampfmittel-Beseitigung. Die Belastung mit alter Munition im Boden hatte den Feuerwehreinsatz beim großen Waldbrand bei Jüterbog vor kurzem massiv erschwert.

Potsdam - Zu den Forderungen für eine effektive Waldbrand-Bekämpfung gehört unter anderem eine bessere Aus- und Fortbildung für Feuerwehrkräfte und die Errichtung eines Waldbrandschutz-Kompetenzzentrums. Die Parlamentarier wollen außerdem über Verbesserungen im Bahnverkehr debattieren und über die Situation bei Rettungsschwimmern.

Es ist die letzte Sitzung der Landtagsabgeordneten in großer Runde vor der Sommerpause - das Plenum des Parlaments kommt dann erst wieder im September in Potsdam zusammen. Dazwischen gibt es aber Fraktionssitzungen, auch Landtagsausschüsse tagen. Die parlamentarische Sommerpause - also die sitzungsfreie Zeit - beschränkt sich laut Landtagsverwaltung auf die gesetzlichen Schulferien. Diese dauern vom 13. Juli bis zum 26. August. dpa