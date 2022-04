ADAC rechnet mit vollen Straßen zu Beginn der Osterferien

Fahrzeuge stauen sich auf einer Autobahn. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Familien, die zum Start der Osterferien in Berlin und Brandenburg verreisen wollen, müssen sich am kommenden Wochenende bundesweit auf volle Straßen einstellen. Auf den wichtigsten Reiserouten könne es am Freitag und Samstag zu teilweise starkem Verkehr kommen, teilte der ADAC am Montag mit. Ein Stau-Chaos erwartete der Autoclub demnach nicht.

München/Berlin - Die meisten Urlauber wollten laut ADAC in die Alpen, in südliche Länder oder an die Küste. Zu den besonders belasteten Strecken zählten die Bundesautobahnen 2 und 9 Richtung Hannover und München sowie der Berliner Ring.

In Berlin und Brandenburg ist dieser Freitag der letzte Schultag vor den Osterferien, am 25. April startet die Schule dann wieder. Die Schulen schließen dem ADAC zufolge außer in Berlin und Brandenburg noch in Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein seien schon Ferien. dpa