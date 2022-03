Ärzte an zwei kommunalen Krankenhäusern im Warnstreik

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

An zwei Brandenburger kommunalen Kliniken sind am Donnerstag Ärzte in einen ganztätigen Warnstreik getreten. Gut 100 Mediziner seien zudem zur Kundgebung nach Frankfurt/Main gefahren, sagte Stefan Pohlmann, Geschäftsführer des Marburger Bundes Landesverband Berlin/Brandenburg, auf Anfrage. Am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam sowie am Städtischen Klinikum Brandenburg waren Kollegen am Warnstreik beteiligt.

Potsdam - Mit der Aktion reagieren den Angaben zufolge die Ärzte auf das Verhalten der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in den Tarifverhandlungen. In vier Verhandlungsrunden und zwei Sondierungsgesprächen habe der Marburger Bund erfolglos versucht, eine Einigung zu erreichen, hieß es.

Gefordert wird den Angaben zufolge eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr. Zudem müsse es klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden und mehr Planungssicherheit bei den Diensten geben. Notdienstvereinbarungen wurden angeboten. Im Landesverband Berlin/Brandenburg sind rund 10 500 Mitglieder. dpa