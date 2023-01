Äste brechen unter Schneelast ab - Vorsicht im Park Branitz

Schneebeckt ist die Landschaft des Branitzer Parks. © Frank Hammerschmidt/dpa

Wer mit seinem Schlitten oder zum Spaziergang in verschneiten Parks unterwegs ist, sollte in der Nähe von Bäumen besonders vorsichtig sein. Im Branitzer Park in Cottbus etwa können Äste unter der Schnee- und Eislast abbrechen, warnte die verantwortliche Stiftung am Freitag. Besucher sollten auf den Wegen bleiben und sich nicht unter Bäumen aufhalten.

Cottbus - Ein Teil um den Hermannsberg sei gesperrt worden, da dort bereits mehrere Äste gebrochen seien. Am Wochenende soll es erneut schneien.

Der Hermannsberg werde gerne zum Rodeln genutzt, obwohl es im gesamten Park verboten sei, sagte eine Sprecherin der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz (SFPM). Daher sei Vorsicht angebracht. Es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Parkbereiche abgesperrt werden. Es bestehe die Gefahr, dass gerade alte Bäume der Schneelast nicht standhalten können, sagte die Sprecherin. Der Branitzer Park in Cottbus gilt als bedeutendes Gartendenkmal. dpa