AfD-Fraktion: Kritik an Angaben zu Hospitalisierung

In Brandenburg wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom 1. November 2021 bis 17. Februar diesen Jahres 3514 Patienten in Krankenhäusern stationär aufgenommen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. 1446 davon seien wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt worden, teilte das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage mit.

Potsdam - Die restlichen positiven Patienten wurden aufgrund anderer Ursachen, nicht gemeldeter Ursachen oder zur bloßen Isolierung stationär aufgenommen.

Eine tatsächliche oder kurz bevorstehende Überlastung der Brandenburgischen Krankenhäuser durch Patienten, die wegen Covid-19 behandelt werden mussten, habe es nicht gegeben, sagte Birgit Bessin, sozialpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, am Donnerstag. Die Zahlen konnten niemals eine solide Entscheidungsgrundlage sein, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Sabine Barthel.

Das Ministerium betonte auf Anfrage, aufgrund der identischen gesteigerten Anforderungen an Hygiene, Schutzmaßnahmen und Isolationen sei es aus Krankenhaussicht unerheblich, ob ein Patient „mit“ oder „wegen“ Corona behandelt werde. Fakt sei, dass angesichts der hohen Zahl von Patienten mit Covid-19, die stationär versorgt werden müssen, auch in Brandenburg die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze gelangt seien. Nicht ohne Grund mussten Patienten zeitweise in andere Bundesländer verlegt werden. In den Krankenhäusern gebe es aktuell zudem weiterhin hohe Personalausfälle aufgrund von Corona, sagte der Sprecher. Die Lage sei weiterhin angespannt.

Aus Sicht der Landesregierung ist die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Zusammenhang mit der Zahl der Krankenhausfälle und dem Anteil der Covid-19-Erkrankten an den Intensivbetten ein aussagekräftiger Indikator. dpa