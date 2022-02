AfD ohne Sitz: Kontrollkommission für Verfassungsschutz

Birgit Bessin (AfD) spricht in der Debatte des Landtages, sie wird den BER-Untersuchungsausschuss leiten. © Bernd Settnik/dpa

Die AfD-Landtagsfraktion bleibt weiterhin ohne Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags, die die Arbeit des Verfassungsschutzes überprüft. Die AfD-Abgeordnete Daniela Oeynhausen wurde bei der Wahl am Mittwoch mit 49 Nein-Stimmen von der Mehrheit des Landtags abgelehnt. Für Oeynhausen stimmten 20 Abgeordnete, es gab eine Enthaltung.

Potsdam - Die Ärztin war im Januar für den verstorbenen AfD-Landtagsabgeordneten Franz Wiese ins Parlament nachgerückt.

Seit seiner Konstituierung im Jahr 2019 hat die Landtagsmehrheit bisher alle Mitglieder der AfD-Fraktion als Vertreter in der Kommission abgelehnt. Die AfD im Landtag reichte daher inzwischen Klage beim Landesverfassungsgericht ein, um einen Sitz in dem Gremium zu erstreiten, weil sie sich in ihren Rechten verletzt sieht. Der Verfassungsschutz Brandenburg beobachtet den Landesverband der AfD seit Juni 2020 als Verdachtsfall für Rechtsextremismus.

Ein parallel verlaufendes Moderationsverfahren im Landtag zur festgefahrenen Frage der Besetzung von Gremien mit AfD-Vertretern ruht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte die Gespräche initiiert, um eine Lösung zu finden, nachdem die AfD mehrfach mit der Besetzung bestimmter Gremien mit ihren Vertretern scheiterte. Dabei geht es unter anderem auch um den Vorsitz im Kulturausschuss und den Vizevorsitz im Hauptausschuss. dpa