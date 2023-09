Alexander Opri gewinnt Bumerang-Europameisterschaft

Bumerange verschiedener Formen und Farben, aufgenommen bei den Bumerang-Europameisterschaften. © Bernd Settnik/dpa

Der deutsche Werfer Alexander Opri hat beim Wettbewerb in Potsdam die Bumerang-Europameisterschaft gewonnen. Der 45-Jährige habe sich am Wochenende in den sechs Disziplinen als Gesamtsieger durchgesetzt, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Potsdam - Vize-Europameister wurde Andrea Sgattoni aus Italien, und Manuel Schütz aus der Schweiz holte den dritten Platz. Insgesamt waren 60 Werfer im Potsdamer Volkspark angetreten. Mit dabei waren auch Gastteilnehmer aus den USA und Australien sowie der amtierende Weltmeister André Caixeta aus Brasilien. Opri und Schütz sind auch bereits mehrmalige Weltmeister im Bumerang. Die nächste WM wird kommendes Jahr im US-amerikanischen Denver ausgetragen.

Bis Sonntagnachmittag wetteiferten die Werfer in sechs Disziplinen: Dazu gehören etwa Wettbewerbe in Wurf-Genauigkeit, Langzeitwürfen mit leichten Bumerangs aus Kohlefasern oder Schnelligkeit, wie die Sprecherin erläuterte. Die Zuschauer konnten bei der Europameisterschaft auch aktiv werden, sich in Workshops selbst einen Bumerang bauen und die Wurfgeräte auf einem abgesteckten Feld ausprobieren. dpa