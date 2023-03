„Alle reden übers Wetter“: Gespräch über Film aus Vorpommern

Im Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) wird an diesem Donnerstag der Unterschied zwischen Großstadt- und Landleben auf besondere Weise thematisiert. In der Reihe „Film und Gespräch“ ist Regisseurin Annika Pinske mit ihrem Film „Alle reden übers Wetter“ zu Gast, wie das Kuturzentrum am Dienstag mitteilte. Der Film wurde vor allem in Krackow (Vorpommern-Greifswald) gedreht.

Krackow/Neustrelitz - In dem Streifen geht es um eine Philosophie-Wissenschaftlerin, die in Berlin den Bildungsaufstieg geschafft hat und in modernen Partnerschaften lebt, aber bei der Rückkehr mit Tochter in ihre Heimat mit anderen Lebensentwürfen konfrontiert wird. Daraus sei ein nuancenreiches Drama um eine Frau entstanden, die gegen alle Widerstände ihren eigenen Weg gehen will, sich dadurch aber zwischen allen Stühlen wiederfindet, hieß es vom Kulturzentrum.

Die 40-jährige Pinske stammt aus Prenzlau und lebt in Berlin. Das Kino in der alte Kachelofenfabrik in Neustrelitz ist für seine Filmauswahl und Veranstaltungsreihen schon mehrfach geehrt worden. dpa