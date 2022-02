Anita Kirsten neue GdP-Landeschefin: Erste Frau an Spitze

Teilen

Anita Kirsten, neu gewählte Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). © Fabian Sommer/dpa

Überlastet, schlecht ausgerüstet, fehlender Nachwuchs - jahrelang kämpfte Andreas Schuster an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei für die Interessen seiner Kollegen in Brandenburg. Nun steht eine Frau an der Spitze der Gewerkschaft.

Potsdam - Anita Kirsten ist die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg. Nach ihrer Wahl zur Landesvorsitzenden bekam sie am Freitag lange Applaus von ihren Kollegen. Die 41-Jährige wurde beim Landesdelegiertentag in Potsdam mit großer Mehrheit gewählt - die Polizeihauptkommissarin erhielt 68 von 70 gültigen Stimmen. „Wir wollen hier eine neue Gewerkschaftsgeschichte schreiben (...)“, sagte sie nach ihrer Wahl.

„Ich will zeigen, dass es wichtig ist, sich für gewerkschaftliche Arbeit zu engagieren, sich einzusetzen, um für Verbesserungen zu sorgen“, sagte die zweifache Mutter, die seit 2001 bei der Polizei tätig ist. Ziele der Gewerkschaft seien es aktuell, Investition in Polizei und Technik und eine Erschwerniszulage für Kollegen durchzusetzen. „Wir müssen weiterhin ein konstruktiver, starker Verhandlungspartner für die Politik bleiben“, rief sie den Delegierten zu.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gratulierte der 41-Jährigen zur Wahl. „Erstmals steht eine Frau an der Spitze der GdP. Sie kennt die Polizei und verfügt über die notwendige kommunikative und soziale Kompetenz.“ Der Polizeidienst in Brandenburg sei längst keine Männerdomäne mehr. Er sei sicher, dass Kirsten es in Beharrlichkeit und Engagement ihrem Vorgänger gleichtun werde.

Kirsten kritisierte auf dem Delegiertentag, dass es bei der Gewerkschaft der Polizei zu wenig Frauen als Landesvorsitzende gebe. Viel zu wenige Frauen trauten sich, solche Aufgaben zu übernehmen. Sie müssten dahingehend mehr unterstützt werden, forderte Kirsten. „Ich hoffe und wünsche, dass sich da in der Zukunft etwas ändert.“

Die Wahl einer neuen Spitze war notwendig geworden, weil GdP-Chef Andreas Schuster aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten war. Schuster war 31 Jahre Vorsitzender der Brandenburger Gewerkschaft der Polizei. Woidke würdigte ihn als „streitbaren und kritischen Kopf mit Ecken und Kanten“. Die Landesregierung und die gesamte Brandenburger Polizei habe ihm viel zu verdanken. Schuster haben keinen Konflikt gescheut und den Finger stets in die Wunde gelegt, wenn es darum ging, die Arbeitsbedingungen der Polizei zu verbessern und auf Probleme aufmerksam zu machen.

Er sei fest davon überzeugt, dass Kirsten den Landesvorsitz im Sinne der Kolleginnen und Kollegen erfolgreich weiterführen werde, hatte Schuster zur Kandidatur seiner Kollegin erklärt. Mit ihr sei die GdP Brandenburg als Interessenvertretung von etwa 7500 Mitgliedern zukunftsorientiert aufgestellt. Von den Delegierten wurde er am Freitag zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Brandenburgs Regierungschef dankte allen Polizistinnen und Polizisten im Land für ihre Arbeit. Diese sei eine tägliche Gratwanderung, sagte Woidke mit Blick auf zwei Jahre Corona-Pandemie. „Immer wieder werden sie bei Protesten angefeindet, beleidigt und angegriffen. Diese verbalen und körperlichen Angriffe verurteile ich zutiefst.“

Innenminister Michael Stübgen (CDU) bezeichnete die Leistung der Polizei in der Pandemie neben ihren anderen Aufgaben als „überwältigend“. Gewalt gegen Beamte im Dienst seien Angriffe auf die freiheitlich demokratische Grundordnung. Im Jahr 2020 seien mehr als 2000 Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewaltdelikten gewesen. In 2021 bewegten sich die Zahlen auf ähnlichem Niveau. Dieser Trend sei „zutiefst besorgniserregend“, sagte Stübgen.

Der Respekt für die Arbeit der Polizei müsse sich in Taten wiederspiegeln - etwa bei bestmöglicher Ausstattung und ausreichend Personal, so Regierungschef Woidke. Das Land halte an seinem Stellenziel von 8500 fest. Aktuell sind ihm zufolge 8378 Polizistinnen und Polizisten im Dienst.

Bei der Wahl am Freitag erreichte wie die neue Landesvorsitzende Kirsten auch Jörg Göhring mit 67 Stimmen als ihr Stellvertreter ein ähnlich gutes Ergebnis. Als weitere stellvertretende Vorsitzende wurden Mathias Ziolkowski (60 Stimmen) und Mike Grommisch (59 Stimmen) gewählt. dpa