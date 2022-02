Anita Kirsten zur GdP-Landeschefin in Brandenburg gewählt

Anita Kirsten, neu gewählte Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). © Fabian Sommer/dpa

Anita Kirsten ist die neue Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg (GdP). Sie wurde am Freitag auf dem Landesdelegiertentag der Gewerkschaft in Potsdam mit großer Mehrheit an die Spitze gewählt. Kirsten, die seit 2001 bei der Polizei arbeitet, erhielt 68 von 70 gültigen Stimmen. „Ich will zeigen, dass es wichtig ist, sich für gewerkschaftliche Arbeit zu engagieren, sich einzusetzen, um für Verbesserungen zu sorgen“, sagte Kirsten.

Potsdam - Als gewerkschaftliche Ziele nannte sie neben Investition in Polizei und Technik auch das Thema Erschwerniszulage. „Wir müssen weiterhin ein konstruktiver starker Verhandlungspartner für die Politik bleiben“, rief sie den Delegierten zu.

Die Wahl war notwendig geworden, weil GdP-Chef Andreas Schuster aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten ist. Schuster war 31 Jahre Vorsitzender der Brandenburger Gewerkschaft der Polizei. Er sei fest davon überzeugt, dass Kirsten den Landesvorsitz im Sinne der Kolleginnen und Kollegen erfolgreich weiterführen werde, wie Schuster zur Kandidatur seiner Kollegin erklärte. Mit ihr sei die GdP Brandenburg als Interessenvertretung von etwa 7 500 Mitgliedern zukunftsorientiert aufgestellt.

Ein ähnlich gutes Ergebnis wie die neue Landesvorsitzende Kirsten erzielte Jörg Göhring, der mit 67 Stimmen ihr Stellvertreter wird. Als weitere stellvertretende Vorsitzende wurden Mathias Ziolkowski (60 Stimmen) und Mike Grommisch (59 Stimmen) gewählt. dpa