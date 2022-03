AOK Nordost: Krankenstand in Brandenburg um 45 Prozent höher

Das Logo der AOK. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat die Zahl der Krankschreibungen in Brandenburg deutlich in die Höhe getrieben. Die AOK Nordost berichtet, der Krankenstand sei von Januar bis März um 45 Prozent höher als im Schnitt der Jahre 2019 bis 2021. In den ersten zehn Kalenderwochen des Jahres 2022 seien rund 220.000 Krankmeldungen Brandenburger Versicherter eingegangen.

Berlin - Im Mittel der drei Vorjahre seien es in diesem Zeitraum lediglich rund 155.000 Krankmeldungen gewesen.

Berufstätige Frauen seien etwas häufiger wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben worden als berufstätige Männer. 56 Prozent aller Corona-Krankschreibungen des Jahres 2022 stammten demnach von Frauen.

„Frauen arbeiten häufiger in sozialen Berufen und in Gesundheitsberufen, in denen die Beschäftigten ein höheres Ansteckungsrisiko mit Corona haben“, erläuterte Sprecher Dirk Becker. So erkrankten in Brandenburg zum Beispiel Erzieherinnen und Arzthelferinnen mit am häufigsten. dpa