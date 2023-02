Arbeitgeber und Gewerkschaften ringen weiter im Tarifstreit

Teilen

In Potsdam verhandeln Gewerkschaften und Arbeitgeber weiter um Tariferhöhungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Am Donnerstagmittag kamen die Verhandlungsdelegationen erneut zusammen. Am Vortag war bis in die Nacht beraten worden.

Potsdam - Bislang war in dem Tarifstreit keine Einigung in Sicht: Die Gewerkschaften verlangen eine Steigerung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Betroffen sind rund 2,5 Millionen Beschäftigte, darunter unter anderem Müllabfuhr, öffentlicher Nahverkehr, Kitas und Feuerwehren. dpa