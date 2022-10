Attacke auf Monet-Bild - Parzinger bittet um Mithilfe

Nach der Attacke auf ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini hat der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Museumsbesucher zur Mithilfe aufgerufen. „Unser Aufsichtspersonal wird ständig geschult“, erklärte Hermann Parzinger am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Absolute Sicherheit könne es aber nicht geben.

Berlin - „Deshalb ist es wichtig, dass auch Besucherinnen und Besucher die Augen aufhalten, um notfalls die Aufsichten alarmieren zu können.“ Die Sicherheitsstandards der Staatlichen Museen bezeichnete er als sehr hoch. Zudem stehe man im ständigen Austausch mit den jetzt betroffenen Museen.

Der Angriff auf das Monet-Gemälde kritisierte Parzinger scharf. „Die Bilder aus dem Museum Barberini vom Wochenende verstören uns zutiefst“, erklärte Parzinger. „Diese Art eines die Kultur abwertenden Protests verurteilen wir scharf!“ Die Ziele der Aktivisten bezeichnete er als „ehrenwert“, die angewandten Mittel seien es aber keinesfalls. „Naturerbe und Weltkulturerbe gehören zusammen, man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen“, sagte er.

Am Sonntag hatten Aktivisten der Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ Kartoffelbrei auf das Monet-Gemälde geschüttet. Die Gruppe forderte von der Politik wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels. Das verglaste Bild wurde nach der Attacke untersucht und wurde laut Museum demnach nicht beschädigt. Nach Angaben des Museums hatten die Aktivisten bei der Attacke Umhängetaschen getragen, die der Größe entsprachen, die mit in die Ausstellung genommen werden dürften. Der Kartoffelbrei befand sich demnach in kleinen Behältern, die theoretisch auch unbemerkt hätten am Körper getragen werden können. dpa