Auto fährt bei Schorfheide gegen Baum: Fahrer tot

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist auf der Landstraße bei Schorfheide (Kreis Barnim) gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag vom Ortsteil Groß Schönebeck in Richtung Klein Dölln unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Schorfheide/Potsdam - Rettungskräfte bargen ihn zwar aus seinem Wagen, versuchten aber vergeblich, ihn zu reanimieren. Ein Kind, das sich mit im Auto befand, blieb unverletzt. dpa