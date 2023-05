Auto überschlägt sich auf B5: Fahrer schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 in Wustermark (Landkreis Havelland) ist ein 47-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes überschlug sich am Sonntagabend aus bislang ungeklärten Gründen und stürzte in einen Graben am Fahrbahnrand, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Einsatzkräfte mussten den Wagen wieder umdrehen, um den Fahrer aus seinem Auto zu bergen.

Wustermark - Bei dem Unfall wurde der 47-jährige Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Details zur Unfallursache sowie zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Wegen der Bergungsarbeiten war die B5 zwischen Wustermark und Zeestow bis etwa 0.30 Uhr gesperrt. dpa