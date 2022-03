Auto von Klinikpatient gestohlen: Zimmergenosse verdächtigt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Einem Krankenhauspatienten ist in Perleberg (Landkreis Prignitz) das Auto vom Klinikparkplatz gestohlen worden. Unter Verdacht steht der Zimmernachbar des 77-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde der Verdächtige am Montag in das Zimmer des Patienten verlegt. In Gesprächen soll er sich vermehrt nach dem Auto des Patienten erkundigt haben.

Perleberg - Am Mittwochmorgen stellte der 77-Jährige den Diebstahl seiner Geldbörse und seiner Fahrzeugschlüssel fest - auch der Zimmernachbar und das Auto waren verschwunden.

Ermittlungen ergaben, dass der Zimmernachbar unter Vorgabe einer anderen Identität in der Klinik aufgenommen worden war. Der Mann hatte sich mit einer gestohlenen Chipkarte angemeldet, die einem 55-Jährigen aus Rostock gehören soll. Dem 55-Jährigen wurde laut Polizei die Geldbörse am Montag in einem Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern gestohlen. Die Polizei fahndet mit der Veröffentlichung des Kennzeichen nach dem schwarzen Auto des Patienten aus der Perleberger Klinik. Es soll einen Wert von 8000 Euro haben. dpa