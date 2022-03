Autobahn nahe Tesla-Fabrik wegen Aktion gesperrt

Eine mutmaßliche Protestaktion in der Nähe des neuen Tesla-Werks in Brandenburg hat am Dienstag bei Erkner zu einer stundenlangen Sperrung des Berliner Autobahnrings geführt. Der Verkehr auf der A10 wurde in beide Richtungen gestoppt, weil Menschen an einer Brücke über der Autobahn hingen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es habe sich ein Stau gebildet.

Erkner - In sozialen Medien war von einer Abseilaktion die Rede, die sich gegen die neue Tesla-Autofabrik richte. Das Werk wurde am Dienstag eröffnet.

Klimaaktivisten der Gruppen Sand im Getriebe, Ende Gelände und Extinction Rebellion protestierten ebenfalls gegen die „Gigafactory“ und blockierten nach eigenen Angaben ein Werkstor. Sie kritisieren, die neue Fabrik gefährde die Wasserversorgung in Brandenburg und Berlin. Zudem sei es nicht sinnvoll, Autos mit Verbrennungsmotor durch Elektroautos zu ersetzen. „Was wir stattdessen brauchen, sind kollektive Formen der Mobilität, ein ticketfreier und gut ausgebauter ÖPNV, vor allem auf dem Land, sowie ein Umbau der Autoindustrie, gemeinsam mit den Beschäftigten“, hieß es in einer Mitteilung. dpa