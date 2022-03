Autobahnsperrung und Blockade: Proteste zur Tesla-Eröffnung

Bund und Land feiern den Start der Tesla-Fabrik. Doch es gibt auch Widerstand. Die Polizei hat am Tag der Eröffnung viel zu tun.

Erkner - Die Eröffnung des neuen Tesla-Werks in Brandenburg ist am Dienstag von Protestaktionen begleitet worden. So kam es bei Erkner zu einer stundenlangen Sperrung des Berliner Autobahnrings, weil Menschen an einer Brücke über der Autobahn 10 hingen. In sozialen Medien war von einer Abseilaktion die Rede, die sich gegen die neue Tesla-Autofabrik richte. Auch am Werksgelände selbst kam es zu Protesten. Die Polizei prüft zudem, ob ein Kabelbrand in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Wuhlheide von Montagabend in Zusammenhang mit dem Produktionsstart in der neuen Fabrik in Grünheide südöstlich von Berlin steht.

Infolge des Brandes gab es am Dienstag starke Einschränkungen im Regional-, S-Bahn-, und Fernverkehr. Im Anschluss tauchte ein Bekennerschreiben auf, das die Polizei eigenen Angaben zufolge als authentisch ansieht. Darin wird die mutmaßliche Brandstiftung unter anderem in Zusammenhang mit dem Produktionsstart gebracht. „Ziel unserer Sabotage sind die 3000 Pendler:innen gewesen, die in der Gigafactory arbeiten“, heißt es unter anderem in dem Schreiben.

Die Aktion an der A10 hatte zu stundenlangen Staus auch auf Umleitungsstrecken geführt. Nach Angaben der Polizei hatten sich gegen 12.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils Menschen von den Schilderbrücken abgeseilt. Der Verkehr auf der A10 wurde in beide Richtungen gestoppt. Nach Angaben der Polizei wurden alle zehn Aktivisten von den Brücken heruntergeholt. Gegen sie werde nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, hieß es.

An der neuen Auto-Fabrik in Grünheide blockierten laut Polizei 17 Menschen die Zufahrt, 4 davon klebten sich mit Sekundenkleber auf dem Boden fest. Da sie vom Straßenbelag gelöst werden mussten, stehe der Vorwurf der Nötigung im Raum.

Klimaaktivisten der Gruppen Sand im Getriebe, Ende Gelände und Extinction Rebellion, die nach eigenen Angaben an der Aktion beteiligt waren, kritisieren, die „Gigafactory“ gefährde die Wasserversorgung in Brandenburg und Berlin. Zudem sei es nicht sinnvoll, Autos mit Verbrennungsmotor durch Elektroautos zu ersetzen. „Was wir stattdessen brauchen, sind kollektive Formen der Mobilität, ein ticketfreier und gut ausgebauter ÖPNV, vor allem auf dem Land, sowie ein Umbau der Autoindustrie, gemeinsam mit den Beschäftigten“, hieß es in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei drangen vier der Aktivsten kurzzeitig auf das Werksgelände vor. Gegen sie werde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Ein Mensch habe sich den Polizisten widersetzt und werde sich deswegen verantworten müssen. dpa