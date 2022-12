Autofahrer flieht vor Polizei und verursacht Unfall

Ein vor der Polizei fliehender Autofahrer ist nach einer Fahrt von Berlin in Richtung Südbrandenburg nach zwei Unfällen mit Verletzten gestoppt worden. Am Dienstagabend wurden Polizisten in Brandenburg über einen Kleinwagen informiert, der in Berlin an einem Verkehrsunfall beteiligt war und in Richtung Süd über die Bundesautobahnen 117, 113 und 13 floh.

Bestensee - Nach Polizei-Angaben vom Mittwoch fiel der Fahrer durch seine Fahrweise auf, die den Verdacht erweckte, dass er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs sei.

Wenig später kollidierte der Wagen des 24-Jährigen unweit des Rastplatzes „Am Kahlberg“ bei Bestensee (Dahme-Spreewald) mit vier Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt, seine 35-jährige Beifahrerin kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nachdem seine Fahrt gestoppt wurde, ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Messwert, der laut Polizei deutlich im Bereich einer Verkehrsstraftat liegt. Ab 1,1 Promille gilt Fahren unter Alkohol als Straftat. Zur Beweissicherung wurde anschließend eine Blutprobe veranlasst. Die Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Süd sorgte am späteren Dienstagabend für erhebliche Verkehrsbehinderungen. dpa