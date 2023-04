Autofahrer prallt mit Fahrzeug gegen Wand: Schwer verletzt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in Angermünde in der Uckermark gegen eine Hauswand geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Freitagabend wegen eines plötzlichen medizinischen Problems die Kontrolle über den Wagen verloren, berichtete die Polizei am Sonntag. Sein Auto stieß mit einem Fahrzeug zusammen, was vor ihm fuhr. Daraufhin kam der Mann mit dem Wagen von der Fahrbahn ab.

Angermünde - Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hauswand sei nur leicht beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. dpa