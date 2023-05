Bahn: Planmäßiger Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg

Teilen

Reisende mit Koffern gehen auf auf dem Berliner Hauptbahnhof umher. © Carsten Koall/dpa

Nach der Absage des zweitägigen Warnstreiks erwartet die Deutsche Bahn regional für Berlin und Brandenburg kaum noch Auswirkungen. Der Regionalverkehr in beiden Ländern werde am Sonntag und Montag „weitestgehend planmäßig verkehren“, teilte die Bahn am Sonntag mit. Gleichzeitig bat sie Fahrgäste, sich der Fahrt auf bahn.de oder in der App DB Navigator zu informieren.

Berlin - Im Fernverkehr ist mit Einschränkungen zu rechnen, die Bahn kann die Züge zu Wochenbeginn nicht wie gewohnt fahren lassen. Am Montag werde ein Drittel der geplanten Fernzüge nicht verkehren, teilte der bundeseigene Konzern am Sonntag mit. „Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein“, kündigte die Bahn an.

Als Grund für das eingeschränkte Angebot am Montag nannte sie die schwierige Organisation: Rund 50.000 Zugfahrten im Fern- und Nahverkehr müssten mit den entsprechenden Schicht- und Einsatzplänen neu eingetaktet werden. Ein Teil der Wagen und Loks müssten an neue Abfahrtsorte gebracht werden.

Die EVG sagte den geplanten Ausstand am Samstag überraschend ab. Zuvor hatte es im Tarifkonflikt mit der Bahn unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main eine Verständigung gegeben, die nun Grundlage weiterer Tarifverhandlungen sein wird. dpa