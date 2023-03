S-Bahnhof Köpenick erhält Regionalzug-Bahnsteig

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, nimmt am Baustart teil. © Wolfgang Kumm/dpa

Ab dem Sommer 2027 sollen am Bahnhof Köpenick nicht nur S-Bahnen, sondern auch Regionalzüge halten. Der Ausbau für einen weiteren Bahnsteig für den Regionalverkehr hat am Mittwoch begonnen, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. „Die DB vernetzt damit Köpenick noch enger mit dem Berliner Stadtzentrum und dem Brandenburger Umland“, hieß es.

Berlin - Der neue Bahnsteig umfasst der Bahn zufolge zwei Gleise. Halten soll dort nach Fertigstellung in rund vier Jahren die Regionalexpress-Linie RE1 zwischen Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) - alle halbe Stunde und in der Hauptverkehrszeit alle 20 Minuten.

Im Umfeld des Bahnhofs will die Bahn eigenen Angaben zufolge Schallschutzwände errichten. Das ganze Projekt soll in vier Bauabschnitten umgesetzt werden. In den kommenden Jahren müssten sich Reisende und Anwohnerinnen und Anwohner deshalb auf einige Einschränkungen auf der Linie einstellen, hieß es. Details dazu wurden am Mittwoch zunächst nicht bekannt.

Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich der Bahn zufolge auf rund 420 Millionen Euro. Finanziert werde das Projekt von Bund, Bahn und dem Land Berlin. „Das sind gute Aussichten im Südosten Berlins für alle Pendlerinnen und Pendler, Tagesgäste und Fußballfans“, teilte Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber am Mittwoch mit. Berlins Regierende Noch-Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ergänzte: „Es wird mehr Züge, komfortablere Verbindungen und schnellere Wege zwischen Berlin und Brandenburg geben.“ dpa