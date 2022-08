Mann stirbt bei Ballon-Unfall: Opfer soll Ex-BND-Agent gewesen sein – Polizei ermittelt

Von: Kai Hartwig

Eine geplante Fahrt mit einem Heißluftballon geht schon vor dem Start schief. Ein Mann starb auf tragische Weise, die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Beelitz – In Brandenburg hat sich ein tragischer Unfall unmittelbar vor dem Start eines Heißluftballons ereignet. Dabei wurde ein 69-jähriger Mann tödlich verletzt. Der Ballon war nach Polizeiangaben am Montagnachmittag (8. August) in Beelitz während des Startvorgangs auf dem Landeplatz außer Kontrolle geraten.

Mann (69) stirbt bei Heißluftballon-Unfall: Startvorgang geht schief, Auto und Anhänger von Windböe erfasst

Dem Bericht zufolge war der Heißluftballon an einem Auto mit Anhänger festgemacht worden. Ein Windstoß hatte ihn ersten Erkenntnissen nach über den Ballonlandeplatz mitgerissen. Das wurde dem 69-Jährigen fatalerweise zum Verhängnis. Der Mann wurde von dem umher schleudernden Gespann aus Auto und Anhänger getroffen. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass er trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Unfallort verstarb.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich der 59-jährige Fahrer im Korb des Heißluftballons. Die anwesenden Fahrgäste erlitten einen Schock, sie mussten von Notfallseelsorgern versorgt werden. Ein Polizeisprecher gab an, dass sich rund ein Dutzend Menschen vor dem Start an dem Heißluftballon versammelt hätten. Gegen die Verantwortlichen der Ballonfahrt hat die Polizei unterdessen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Ein Polizist inspiziert den verunfallten Heißluftballon. © Cevin Dettlaff/dpa

Ballon-Experte: Befestigung eines Heißluftballons an Auto ist üblicher Vorgang

Ein Experte nannte es ein übliches Verfahren, den Ballon während der Befüllung vor dem Start am Zugfahrzeug festzumachen. „Wichtig ist die Befestigung vorne am Fahrzeug und nicht etwa an dem leichteren Anhänger, auf dem der Ballon zum Startpunkt gefahren wird“, erklärte der Luftfahrt-Sachverständige Robert Meyknecht. Er ist zudem Geschäftsführer des Ballon-Herstellers „geo - Die Luftwerker“.

Laut Meyknecht ist es wichtig, dass die wartenden Fahrgäste nicht zu nah am Korb stünden. Dieser könne von Windböen erfasst und herumgeschleudert werden. Insgesamt ordnete er die Befestigung eines Heißluftballons an einem stehenden Fahrzeug als ein sehr sicheres und übliches Verfahren ein.

Unfall mit Heißluftballon: Todesopfer soll früher beim BND gearbeitet haben

Die Bild berichtete, dass es sich bei dem 69-jährigen Todesopfer um einen ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) handelte. Der Verstorbene habe demnach seit Anfang der 1980er Jahre unter anderem die Abteilung Terrorismus und Organisierte Kriminalität geleitet. Er sei „ein ausgesprochen engagierter und fachkundiger Mitarbeiter des BND gewesen“, zitierte das Blatt August Hanning, der 1998 bis 2005 Chef des deutschen Geheimdienstes war.

Der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth sprach den Angehörigen des Unfallopfers im Namen der Stadtverwaltung sein Beileid aus. „Die Heißluftballone über Beelitz gehören seit vielen Jahren zum Stadtbild und erfreuen die Beelitzer und Touristen gleichermaßen“, sagte Knuth. „Umso tragischer ist der gestrige Unfall mit tödlichem Ausgang, der uns alle sehr betroffen macht.“

Der betroffene Ballonfahrt-Anbieter war am Dienstag (9. August) nicht erreichbar. Per telefonischer Bandansage wurde lediglich darüber informiert, dass vereinbarte Ballonfahrten „aufgrund von internen Ereignissen“ abgesagt seien. (kh mit dpa)