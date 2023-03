Baubeginn für Lithiumfabrik: Starkes Signal

Symbolischen Spatenstich für den Baustart einer Lithiumfabrik des kanadischen Unternehmens Rock Tech teil. © Patrick Pleul/dpa

In der Lausitzer Stadt Guben baut das kanadische Unternehmen Rock Tech in den kommenden Monaten eine Lithiumfabrik. Am Montag erfolgte der erste Spatenstich für eine Konverteranlage, in der künftig batteriefähiges Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität hergestellt werden soll. Das Rohstoff- Unternehmen will am Standort im Spree-Neiße-Kreis rund 650 Millionen Euro investieren und 170 Arbeitsplätze schaffen.

Guben - Bis 2030 soll die Hälfte der Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien stammen.

In einem ersten Schritt werden Verwaltungsgebäude und ein Labor errichtet. Die Inbetriebnahme und der Hochlauf des Lithium-Konverters erwartet das Unternehmen für 2025, die Produktion von Lithiumhydroxid für Anfang 2026. Jährlich sollen danach 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für Batterien von 500.000 Elektroautos produziert werden. Mercedes-Benz wird als Partner für seine Batterieproduktion in Europa vom Konverter in Guben Lithiumhydroxid beziehen.

Das Projekt von Rock Tech stehe für die dringend benötigten Wertschöpfungsketten und eine klimaneutrale Produktion, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Start. Die Ansiedlung zeige, dass Brandenburg inzwischen auch europaweit für eine Region stehe, in der die Wirtschaftspolitik in die Zukunft ausgerichtet sei. Die Investitionsentscheidung von Rock Tech sei für das Land Verpflichtung, weiter den Weg in eine möglichst schnelle Klimaneutralität zu gehen. Brandenburg hat das Ziel, bis 2045 vollständig klimaneutral werden.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht durch die Ansiedlung Brandenburgs Position als Zentrum der Elektromobilität und der Energiewende in Deutschland deutlich gestärkt. Das Land decke künftig die komplette Wertschöpfungskette ab von der Rohstoffaufbereitung über die Batterie- und Zellfertigung bis zu E-Autobau und Batterierecycling. dpa