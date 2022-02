Bauminister der G7-Staaten kommen nach Potsdam

Klara Geywitz (SPD) spricht. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Bauminister der G7-Staaten treffen sich anlässlich einer Ministerkonferenz im Herbst in der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat sie für den 13. und 14. September in ihre Heimatstadt eingeladen. „Potsdam steht mit seinen vielen Umbrüchen für eine lebendige Stadt im permanenten Wandel“, sagte Geywitz der „Märkischen Allgemeinen“ (Mittwoch).

Potsdam/Berlin - Von dem Treffen sollten Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung ausgehen. „Auch dafür steht Potsdam mit seinen Forschungseinrichtungen. Es ist wichtig, dass Stadt nicht nur als Mega-City gedacht wird.“

Wo genau die Ministerinnen und Minister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte in Potsdam tagen werden, war nach Angaben des Ministeriums zunächst noch in Planung. Potsdam hat architektonisch viele Facetten: Die Stadt der Schlösser und Gärten lädt mit den Bauten der Hohenzollern zu einer Reise durch Europa ein. Zugleich werden derzeit Tausende Wohnungen neu gebaut, mit Krampnitz soll ein großes neues Stadtquartier entstehen. Im Stadtzentrum ist ein Teil der historischen Altstadt bereits wieder erstanden, ein anderer Teil wird gerade errichtet. Außerdem ist die neue Synagoge im Bau. Die Initiative „Bauhaus der Erde“ für mehr nachhaltiges Bauen hat künftig ihren Sitz in Potsdam. dpa