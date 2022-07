Baupreise steigen in Rekordtempo

Die Baupreise schnellen weiter in die Höhe. Wer ein Wohnhaus baut, muss dafür in Brandenburg fast ein Fünftel (19,4 Prozent) mehr bezahlen als vor einem Jahr. In Berlin liegt der Preisaufschlag für Bauleistungen bei 17,8 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Solche Zuwächse habe es in der vierteljährlichen Erhebung noch nicht gegeben, hob die Behörde hervor.

Berlin - Hauptursache für den Preisanstieg ist demnach, dass die Unternehmen deutlich mehr für Rohstoffe und Energie ausgeben müssen. Auch beim Wirtschaftsbau, der Instandhaltung und dem Straßenbau gibt es zweistellige Preiszuwächse.

Wer bauen will, muss außerdem immer mehr für Kredite ausgeben. Der effektive Zins für zehnjährige Finanzierungen war nach Daten der Frankfurter FMH-Finanzberatung vor zwei Wochen im Mittelwert erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder über drei Prozent gestiegen. Maren Kern, Vorstand des Verbands Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen, sagte am Donnerstag: „Wir haben eine Zinswende, die letztendlich ein Zinsgalopp ist.“ dpa