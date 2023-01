3:0 beim VC Olympia: Netzhoppers feiern einen Arbeitssieg

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga mit einem soliden Auftritt einen Arbeitssieg gefeiert. Beim weiterhin punktlosen Schlusslicht VC Olympia Berlin setzten sich die Brandenburger am Mittwoch im Sportforum Hohenschönhausen mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) durch. Es war erst ihr dritter Sieg im zwölften Saisonspiel. Außenangreifer Max Schulz verwandelte am Ende den Matchball.

Berlin - Dennoch bleibt die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski in der Tabelle Drittletzter und wird diese Position auch in den restlichen vier Partien der Hauptrunde nicht mehr verbessern können. Die vor den Netzhoppers platzierten Volleys Herrsching sind bereits mit 13 Punkten Vorsprung enteilt.

Die Brandenburger mussten gegen den sich über weite Strecken beherzt wehrenden VCO in Mittelblocker Max Chamberlain auf einen ihrer Leistungsträger verzichten. Den US-Amerikaner plagen Kniebeschwerden. Ihn vertrat positionsgetreu sein Landsmann Kyler Presho. Dennoch hatte die Mannschaft das Geschehen gegen das Nachwuchsteam des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), das mit einem Sonderspielrecht an der Bundesliga-Runde teilnimmt, durchweg unter Kontrolle.

Durch zwischenzeitliche Unkonzentriertheiten versäumten es die Gäste sogar, die drei Sätze noch eindeutiger für sich zu entscheiden. Vor allem Yannick Goralik und Presho im Block sowie Libero Moritz Eckardt waren die zuverlässigsten Stützen beim Sieger. dpa