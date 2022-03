Bereits 138 ukrainische Kinder an Schulen aufgenommen

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen.

In Brandenburg sind bereits 138 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche an den Schulen aufgenommen worden. Insgesamt hätten sich schon knapp 800 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gemeldet, berichtete Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Montagabend. Über die Aufnahme der Kinder entscheide zunächst die jeweilige Schulleitung. Wenn eine Schule keine Aufnahmemöglichkeit sehe, werde vom Schulamt ein Platz gesucht.

Potsdam - Die Ministerin rechnet damit, dass mehrere tausend Schüler aus der Ukraine in den Schulen aufgenommen werden. Für die Schulen sei dies nach der Corona-Pandemie, die noch nicht vorbei sei, erneut eine große Herausforderung.

Wenn die Kinder und Jugendlichen bereits ausreichend Deutschkenntnisse hätten, würden sie ihrem Alter und ihrer Vorbildung entsprechend in einer Regelklasse unterrichtet. Andernfalls erhielten sie zusätzliche Förderung in einer Vorbereitungsgruppe oder in einem Förderkurs. In den Vorbereitungsgruppen könnten sowohl Deutschkurse als auch Unterricht auf Ukrainisch erfolgen, so das Ministerium.

Jugendliche, die vor einem Abschluss stünden, könnten auch online nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet werden und so ihren Abschluss in diesem Jahr machen, sagte Ernst. Dafür werde das ukrainische Online-Lernangebot genutzt. In Gebieten der Ukraine, die nicht von schweren Kämpfen betroffen seien, werde auch noch Online-Unterricht von vor Ort angeboten, an dem die Schüler teilnehmen könnten.

Das Bildungsministerium sucht für den Unterricht der Kinder und Jugendlichen nach eigenen Angaben noch ausgebildete Lehrkräfte aus der Ukraine. Es gebe bereits 80 Bewerbungen, sagte Ernst. An Brandenburger Schulen seien bereits 20 Lehrkräfte mit ukrainischem Hintergrund tätig.

Für geflüchtete Kinder und Jugendliche ruht die Schulpflicht laut Ministerium für mehrere Wochen. Für diejenigen, die in einer Stadt oder in einem Landkreis aufgenommen werden, trete sie nach sechs Wochen in Kraft. Für Kinder und Jugendliche in einer Aufnahmeeinrichtung ruhe sie drei Monate nach der dortigen Unterbringung. An allen Aufnahmestandorten gebe es das Angebot freiwilliger Sprachkurse. dpa