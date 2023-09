Bereits 2800 Weihnachtswunschzettel eingegangen

Eine Kerze brennt an einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bereits einige Monate vor dem Weihnachtsfest erreichen den Weihnachtsmann in Himmelpfort (Landkreis Oberhavel) zahlreiche Wünsche. „In den ersten Monaten des Jahres 2023 sind bereits rund 2800 Briefe eingetroffen, die an die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort adressiert sind“, teilte eine Sprecherin der Post am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr waren es demnach in Himmelpfort insgesamt 310.

Himmelpfort - 000 Wunschzettel.

Mitte November 2023 plant die Deutsche Post nach eigenen Angaben traditionell wieder eine Weihnachtspostfiliale zu eröffnen. Die Geschichte der Weihnachtspostfiliale begann nach Angaben des Unternehmens im Jahr 1984. Zwei Kinder aus Berlin und Sachsen schickten Briefe nach Himmelpfort an den Weihnachtsmann. Eine Postmitarbeiterin beantwortete sie - und im Jahr darauf kamen bereits 75 Briefe an.

1995 stellte die Post zum ersten Mal zusätzliches Personal ein, um die Briefberge zu beantworten. Ziel der Aktion ist es, Kindern den besonderen Wert des Briefeschreibens in einer immer digitaler werdenden Welt nahe zu bringen. dpa