Bereits 670 Geflüchtete gehen in Brandenburg zur Schule

In Brandenburg gehen inzwischen 670 ukrainische Flüchtlinge in die Schule. Knapp die Hälfte davon - nämlich 315 Schülerinnen und Schüler - lernten in einer Regelklasse ohne zusätzliche Förderung in Deutsch, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. 275 Schüler hätten in Regelklassen eine zusätzliche Deutsch-Förderung, 80 Kinder seien in Vorbereitungsgruppen mit besonderer Unterstützung für das Erlernen von Deutsch.

Potsdam - Angemeldet für eine Schule sind demnach 1827 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine.

Vor einer Woche wurden 265 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Schulen unterrichtet, 1228 waren angemeldet. Bisher gibt es laut Ministerium 170 Bewerbungen als Lehrkraft oder pädagogisches Personal, die ersten seien bereits eingestellt. In der vergangenen Woche - sechs Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffs - waren 58 225 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Schulen in Deutschland. Das ergaben Zahlen der Kultusministerkonferenz. dpa