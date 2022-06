Bergbausanierer: Seit 1991 4 Millionen Tonnen CO2 gebunden

Der Sedlitzer Sees im Lausitzer Seenland. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Zur Sanierung der Bergbaufolgeflächen hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) ein positives Fazit gezogen. Seit 1991 seien durch die Rekultivierung der Flächen etwa 4 Millionen Tonnen CO2 langfristig gebunden worden, teilte der Bergbausanierer am Mittwoch mit. So seien beispielsweise in der Lausitz Waldflächen, die dem Bergbau weichen mussten, zur Hälfte wieder hergestellt worden.

Senftenberg - Allein im vergangenen Jahr seien rund 306.000 Bäume gepflanzt worden, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Gunnar John bei Vorstellung des Sanierungsberichts.

Nach Angaben des Bundesunternehmens hat in der nachhaltigen Sanierung die Nutzung von Flächen für erneuerbare Energien an Bedeutung gewonnen. So wurden demnach bis einschließlich 2021 von den rekultivierten Tagebauflächen 1.770 Hektar für die Errichtung von Photovoltaikanlagen genutzt, außerdem wurden 166 Windkraftanlagen errichtet. Die vorgegebenen Sanierungsziele im vierten Jahr des laufenden Verwaltungsabkommens zur Braunkohlesanierung von 2018 bis 2022 seien erreicht worden, hieß es vom Bundesunternehmen.

Schwerpunkt in der Braunkohlesanierung war im vergangenen Jahr weiter die Herstellung der geotechnischen Sicherheit von Tagebaukippen, die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in den Bergbaufolgeseen sowie die Fortschreibung und Umsetzung der Konzepte zur Behandlung bergbaulich beeinflusster Fließgewässer. In der Lausitz standen vor allem Sanierungsarbeiten rund um den Sedlitzer See im Fokus. Insgesamt sind nach Angaben des Unternehmens 2021 Leistungen im Umfang von circa 246 Millionen Euro erbracht worden. Die Ausgaben für Sanierungen befanden sich mit circa 45 Millionen Euro auf Höhe des Vorjahresniveaus. dpa