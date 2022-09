Berlin Volleys verlieren 0:3 gegen Lublin

Die Berlin Volleys haben zum Auftakt eines Viererturniers in Polen eine deftige Niederlage kassiert. Der deutsche Meister unterlag am Samstag bei Gastgeber Luk Lublin in nur 71 Minuten deutlich mit 0:3 (20:25, 19:25, 17:25). Der polnische Plus-Liga-Club hatte das Geschehen von Beginn an unter Kontrolle und glänzte gegen die Berliner Angreifer allein mit 14:

Lublin/Berlin - 4 Blockpunkten.

Die BR Volleys treffen nun am Sonntag im Spiel um Platz drei des Turniers auf den Verlierer der zweiten Partie zwischen Verona Volley und dem ukrainischen Meister Barkom Lviv.

Erfolgreichster Angreifer bei den Berlinern war Marek Sotola, der es auf 17 Punkte und eine Erfolgsquote von beachtlichen 62 Prozent brachte. Kein anderer Spieler des Bundesligisten punktete ansonsten zweistellig.

Ihr für Freitag angesetztes Testspiel beim Zweitligisten Avia Swidnik hatten die BR Volleys kurzfristig absagen müssen. Das gesamte Mannschafts-Equipment war nicht rechtzeitig genug am Flughafen Warschau eingetroffen. dpa