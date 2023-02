Berliner Mukhtar: In neuer MLS-Saison noch besser spielen

Hany Mukhtar aus Berlin vom SC Nashville feiert sein Tor. © Kevin Langley/CSM via ZUMA Wire/dpa/Archivbild

Der Berliner Fußballer Hany Mukhtar sieht nach seiner starken vergangenen Saison in der Nordamerika-Liga MLS und der Auszeichnung zum wertvollsten Spieler weiter Steigerungspotenzial bei sich. „Ich habe eine unfassbare Saison gehabt 2021 und habe die verbessert 2022“, sagte der Profi von Nashville SC der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start am Samstag.

Nashville - „Ich bin der Meinung, meine letzte Saison war gut, aber ich kann definitiv noch besser spielen. Da versuche ich anzuknüpfen.“

Mukhtar war in der vergangenen Saison mit 23 Treffern Torschützenkönig der Major League Soccer und wurde als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde in der US-Profi-Liga gewählt. Eine Wiederholung hält er nicht für ausgeschlossen: „Ich schieße gerne Tore, und damit kommt man dann auch ins Gespräch für den MVP.“

Nashville trifft im ersten Saisonspiel an diesem Samstag (22.30 Uhr MEZ) auf New York City FC. „Was wir angestellt haben in dieser Stadt, das ist schon faszinierend. Die Leute freuen sich, dass die Saison wieder losgeht“, sagte er. Der Dauerkartenverkauf sei sehr gut gewesen. dpa