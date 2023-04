Berliner Polizei spürt Raser im Gebüsch in Brandenburg auf

Ein Polizeihubschrauber fliegt im Rahmen eines Trainings über ein Gewässer. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Auf der Flucht vor der Berliner Polizei hat sich ein Raser in Brandenburg im Gebüsch versteckt - ist dort aber von einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera aufgespürt worden. Der 36-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 3.00 Uhr in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Berlin - Gegen den Mann lagen demnach bereits zwei Haftbefehle vor. Dies könnte eine Erklärung für seine Flucht bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Treptow-Köpenick sein. Nun wird gegen ihn wegen verbotenen Kraftfahrzeugsrennens und wegen des Verdachts von Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt.

Nach Polizeiangaben wollten sich Beamte sein Auto auf der Schöneicher Landstraße genauer anschauen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von etwa 1,0 Promille ergeben. Der 36-Jährige habe dann vorgegeben, seine Papiere aus dem Auto holen zu wollen. Stattdessen habe er aber den Motor gestartet und sei davon gerast.

Polizisten verfolgten den Mann. Auch Kollegen aus Brandenburg seien um Unterstützung gebeten worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Suche sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Mit Hilfe der Wärmekamera an Bord sei der 36-Jährige schließlich im Gebüsch hockend aufgefunden worden. dpa