Berliner Schulen nach Osterferien mit mehr Corona-Tests

Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach zwei Wochen Osterferien startet am Montag in Berlin wieder der Schulbetrieb. In der ersten Schulwoche weiten die Schulen die Corona-Tests aus. Schülerinnen und Schüler, aber auch Beschäftigte müssen sich täglich testen statt normalerweise drei Mal pro Woche. Schon vor Ferienbeginn am 11. April hatten Schüler Tests erhalten, um sich vor dem Unterricht am Montag zu Hause testen zu können.

Berlin - Die Änderung gilt als Vorsichtsmaßnahme, um für einen möglichen Anstieg der Corona-Infektionen während der Ferien gewappnet zu sein. Die Hoffnung ist, auf diese Weise Ansteckungen in der Schule zu verhindern oder zu begrenzen.

Eine Ausnahme gilt laut Bildungsverwaltung allerdings für die mehr als 15 000 Abiturienten: Für sie entfällt die Testpflicht, da sie zum größten Teil aus der Schule raus seien und für gewöhnlich in größeren Räumen säßen. Zudem müsse der Mindestabstand zwischen den Tischen eingehalten werden.

Für viele der Abiturienten gehen die Abschlussprüfungen ab Montag in die nächste Runde. Dann stehen die schriftlichen Klausuren für einige Fremdsprachen auf dem Plan. Bereits Anfang April waren die mündlichen Prüfungen gestartet. dpa