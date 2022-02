Berliner Soziologin erhält Frauenpreis von Rheinland-Pfalz

Jutta Allmendinger spricht. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Vierte Trägerin des rheinland-pfälzischen Frauenpreises ist die Berliner Soziologin Jutta Allmendinger. Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung habe frühzeitig davor gewarnt, dass es in der Pandemie zu einem Rückschritt in der Gleichstellung kommen könne, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Entscheidung für den Marie-Juchacz-Frauenpreis 2022 am Mittwoch in Mainz.

Mainz - Allmendinger wurde auch als Vorsitzende des Zukunftsrates für nachhaltige Entwicklung berufen, den die Landesregierung zu Beginn der Legislaturperiode angekündigt hat und der in diesem Frühjahr erstmals zusammentreten soll.

Der von Dreyer ins Leben gerufene Preis ist benannt nach der Sozialreformerin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz (1879-1956), die 1919 als erste Frau in der Weimarer Nationalversammlung eine Rede hielt. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums von Rheinland-Pfalz wird auch ein Frauenpreis für ein Lebenswerk verliehen. Damit wird die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) geehrt. Sie habe sich als Wissenschaftlerin und als Politikerin mit Nachdruck und Erfolg für die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingesetzt, sagte Dreyer.

Die Preisverleihung ist am Internationalen Frauentag am 8. März geplant. Die Auszeichnung ist nicht dotiert, doch es wird eine Bronzeskulptur übergeben. dpa