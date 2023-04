Beschäftigte in Energiebranche legen Arbeit nieder

Die Gewerkschaften IG BCE und Verdi haben im Tarifstreit in der privaten Energiewirtschaft für diesen Donnerstag in Brandenburg zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Standorte des Strom- und Gasnetzbetreibers Edis in Fürstenwalde (Oder-Spree), Potsdam und Demmin (Mecklenburg-Vorpommern). Dort sollen Beschäftigte für mehrere Stunden bis etwa 14 Uhr die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft IG BCE mitteilte.

Potsdam - Die Edis Netz GmbH, regionaler Netzbetreiber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, hat nach eigenen Angaben mehr als 1500 Mitarbeiter. Auch der Verdi-Bezirk Niedersachsen-Bremen kündigte Warnstreiks an.

In der zweiten Verhandlungsrunde am Dienstag gab es keine Annäherung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Die dritte Runde am 24. April in Essen sei nun „die letzte Chance auf eine friedliche Einigung“, hatte IG-BCE-Verhandlungsführer Holger Nieden am Dienstag gesagt.

Der Bezirksleiter der IGBCE Berlin-Mark Brandenburg, Rolf Erler, sagte, Milliarden-Gewinne der Unternehmen in der Tarifgemeinschaft Energie stünden der wachsenden Belastung der Beschäftigten gegenüber. In dieser Tarifrunde müsse für die Beschäftigten ein „sehr kräftiges Plus in ihr Portemonnaie“ kommen.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem 13 Prozent mehr Geld, mindestens aber 550 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Laut Verdi verhandeln die Gewerkschaften für bundesweit mehr als 30.000 Beschäftigte in der Branche. Eine Sprecherin von Eon sagte, das Unternehmen strebe „unverändert eine faire und für beide Seiten tragfähige Lösung am Verhandlungstisch“ an. „Wir sind zuversichtlich, dass eine solche Lösung erzielt werden wird.“ dpa