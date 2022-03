Bestsellerautor David Safier: Neuer Name für Mops Putin

Autor David Safier. © Silas Stein/dpa/Archivbild

Bislang heißt der Hund Putin: Der Mops in David Safiers Buch „Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof“ soll umgetauft werden. „Verlag, Mops und ich haben befunden, dass Putin kein Name für einen anständigen Hund ist“, schrieb Autor Safier bei Facebook. In zukünftigen Auflagen der Krimikomödie bekomme der knuddelige Kerl einen neuen Namen. Dazu veröffentlichte Safier ein Cartoon-Bild des Hundes mit einer Träne im Auge.

Berlin - Darüber steht: „Ich will nicht länger Putin heißen!“

In der Geschichte macht Safier aus Angela Merkel eine Hobbydetektivin. Im ersten Buch („Miss Merkel - Mord in der Uckermark“) lässt sie sich im Ruhestand in Brandenburg nieder, begleitet von Ehemann Achim, Personenschützer Mike und dem Mops Putin als neuem Familienmitglied, sie gerät in einen Mordfall. Im zweiten Merkel-Krimi entdeckt der Mops die Leiche des Gärtners auf dem Klein-Freudenstädter Friedhof.

„Wir lassen den knuddeligen Kerl natürlich nicht einfach sterben, sondern werden ihn in der zweiten Auflage umtaufen“, erklärt Safier in den Kommentaren bei Facebook. „Bis diese erscheint, wird es aber natürlich noch etwas dauern.“ Das E-Book werde aber bald geändert. Wie der Hund nun heißen wird, ist noch nicht bekannt. dpa