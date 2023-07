Dreiste Bettel-Masche im Internet: Betrüger wollen aus Tod von Finja (13) Profit schlagen – Vater außer sich

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Betrüger versuchen, über PayPal am Tod der 13-jährigen Finja zu verdienen. Das Mädchen aus Altentreptow starb nach dem Konsum einer Ecstasy-Pille.

München/Altentreptow – Enrico Schmied versucht, die Familie von Finja zu unterstützen. Die 13-Jährige verstarb vor wenigen Tagen, nachdem sie eine Ecstasy-Pille der Sorte „Blue Punisher“ eingenommen hatte. Schmied sammelt Geld für ihre Beerdigung.

Dafür hat er eine Spendenaktion bei PayPal bestellt und schreibt darin: „Nur 13 Jahre jung bist du geworden, Finja, wir sind alle geschockt von dem, was passiert ist. Um deiner Familie wenigstens etwas Last von den Schultern zu nehmen, was wahrscheinlich kaum möglich ist, versuchen wir, den finanziellen Aspekt etwas abzudämpfen und sammeln für deine Beerdigung. Ruhe in Frieden, Finja.“

Enrico Schmied erstellte die echte Spendenaktion anlässlich des Todes von Finja und schrieb diesen Text in die Beschreibung: Betrüger haben ihn einfach kopiert. © Screenshot

Kurz darauf tauchten auf der Website des Bezahldienstleisters zwei weitere Spendenaktionen auf. Mit genau demselben Titel („Beerdigung der 13 jährigen Finja“) und derselben Beschreibung wie im Original von Schmid. Sogar die Bilder von Finja haben die Betrüger geklaut.

„Eine riesige Schweinerei“: Vater von Finja erschüttert von PayPal-Betrug auf Kosten seiner toten Tochter

„Es ist eine riesige Schweinerei, dass sich irgendwelche Idioten an der Trauer einer Familie bereichern wollen. Das ist sowas von respektlos, nicht nur uns gegenüber, sondern auch allen anderen, die uns in dieser schweren Zeit helfen“, sagt Tilo Knapp, der Vater von Finja, zu RTL. Er hatte einen Screenshot der Fake-Aktionen an den Sender geschickt.

Fake-Aufruf auf PayPal: Betrüger kopieren die Spendenaktion, die die Eltern der verstorbenen Finja (13) unterstützen soll. © Screenshot

Trittbrettfahrer wollen gutmütige Menschen und das Unglück der Familie für sich ausnutzen. „Traurig, dass man versucht, mit dem Leid anderer Leute Geld zu machen“, sagt Enrico Schmied zu RTL. Er sei ein Bekannter der Familie, kenne sie schon lange und hat die echte Spendenaktion aufgebaut. Über 11.000 Euro sind bereits zusammengekommen (Stand: 3. Juli).

Finjas Vater kämpft jetzt gegen den PayPal-Betrug, hat die falschen Spendenaktionen gemeldet. Eine ist aber immer noch online. Immerhin: Keiner der Fake-Aufrufe hat bislang auch nur einen Euro erhalten.

Eltern von Finja (13) sprechen erstmals in der Öffentlichkeit – „Blue Punisher“-Pille weiter im Umlauf

Die Eltern von Finja hatten am Sonntag erstmals in der Öffentlichkeit über den Tod ihrer Tochter gesprochen. Ihre Mutter ist sich sicher, dass sie die tödliche „Blue Punisher“-Pille nicht freiwillig genommen hat. Die 13-Jährige sei ein fröhliches, junges Mädchen gewesen.

„Blue Punisher“ kursiert in Deutschland: Die blauen Ecstasy-Tabletten weisen eine hohe Wirkstoffdosierung auf und sind deshalb besonders gefährlich. © picture alliance/dpa/Polizeidirektion Görlitz

Im Zusammenhang mit Finjas Tod hat die Polizei Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen, der die Droge auch an weitere Minderjährige gegeben haben soll. Zwei Mädchen im Alter von 15 und 14 Jahren mussten ebenfalls in kritischem Zustand im Krankenhaus behandelt werden. Auch in Bayern soll „Blue Punisher“ im Umlauf sein. (moe)