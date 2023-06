Betrunkener 19-Jähriger verletzt drei Polizisten

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Mann soll in der Nacht auf Montag drei Polizisten in Eberswalde (Landkreis Barnim) verletzt haben. Ein Passant habe die Beamten in der Nacht zum Bahnhof gerufen, weil er sich durch den Alkoholisierten verfolgt und bedroht gefühlt habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Eberswalde - Beim Eintreffen der Beamten habe der 19-Jährige über Kopfschmerzen geklagt und nach einem Rettungswagen verlangt. Weil er sich aggressiv verhielt, fuhren Polizeibeamte im Krankenwagen mit, wie es hieß. In der Klinik angekommen, eskalierte die Situation und der 19-Jährige wurde von den Beamten fixiert. Dabei wurden drei Polizeikräfte leicht verletzt - einer bekam das Knie des Betrunkenen ins Gesicht, wie es hieß.

Ein Atemalkoholtest ergab nach den Angaben einen Wert von 2,2 Promille. Der Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, wie es hieß. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. dpa