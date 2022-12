Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Autofahrer ist an der Autobahnabfahrt Potsdam Nord der A10 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei seien in der Nacht zum Montag drei Menschen verletzt worden, berichtete die Polizei. Bei dem 44-Jährigen Unfallverursacher sei ein Blutalkoholwert von knapp über ein Promille gemessen worden.

Potsdam - Der 44-Jährige hatte nach Angaben der Polizei keinen Führerschein und sein Auto keine gültigen Kennzeichen. Nachdem seinem Fahrzeug aufgrund erheblicher Mängel die Betriebszulassung entzogen worden war, habe der 44-Jährige Kennzeichen eines Bootsanhängers am Auto angebracht.

Der Unfallverursacher sowie zwei der drei Insassen des anderen Fahrzeugs seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt gegen den 24-Jährigen nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte. dpa