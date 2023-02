Bier aus Berlin und Brandenburg war 2022 wieder gefragter

Eine Gesellschaft stößt mit Bier an. © Robert Michael/dpa/ZB/Symbolbild

Brauereien aus Berlin und Brandenburg haben 2022 mehr Bier abgesetzt als noch im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, wurden im In- und Ausland insgesamt rund 371 Millionen Liter Bier aus den beiden Bundesländern verkauft. Das sind etwa 4,3 Prozent mehr als 2021. Die Menge an Bier, die Brauereien aus Berlin und Brandenburg allein in Deutschland verkauften, stieg den Zahlen zufolge leicht um 0,2 Prozent.

Berlin - Der Absatz von Bier aus Berlin und Brandenburg stieg demnach relativ noch etwas stärker als jener der deutschen Brauereien insgesamt. Denn laut Destatis setzten diese 2022 rund 2,7 Prozent mehr Bier ab. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist das allerdings immer noch ein Minus von etwa fünf Prozent. Die abgesetzte Biermenge von Brauereien aus Berlin und Brandenburg lag laut Destatis 2022 sogar noch um rund acht Prozent unter der von 2019.

Insgesamt stehe die deutsche Brauwirtschaft aufgrund gestiegener Kosten für Rohstoffe und Energie unter hohem Druck, klagte der Deutsche Brauer-Bund. „Zahlreiche Brauereien in Deutschland haben für dieses Jahr bereits Preiserhöhungen angekündigt“, sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. dpa