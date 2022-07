Bilanz zur Fusion: Kaum Staus und etliche Drogendelikte

An der Turmbühne, der größten Bühne auf dem Fusion-Festival, tanzen die Menschen. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Wenige Staus, volle Züge von und nach Berlin sowie eine Reihe von Drogendelikten: So fällt die Bilanz von Bundes- und Landespolizei für das erste alternative Fusion-Festival seit der Corona-Pandemie aus. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, waren vom 29. Juni bis 4. Juli insgesamt 75.000 Menschen zu dem Musik- und Theaterfestival des Vereins Kulturkosmos (Lärz/Berlin) auf den Ex-Militärflugplatz Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) gekommen.

Lärz/Berlin - Rund 500 Polizisten waren im Einsatz.

Bei Kontrollen wurden 56 Autofahrerinnen und -fahrer festgestellt, die wohl unter Drogeneinfluss Fahrzeuge führten, dazu wurden 80 Strafanzeigen wegen illegalen Drogenbesitzes etlicher Substanzen gestellt. Als „herausragend“ nannte die Sprecherin den Aufgriff zweier mutmaßlicher Drogendealer, bei denen eine Vielzahl von Rauschgiftarten, darunter 8200 sogenannte LSD-Trips, beschlagnahmt wurden. Die 31- und 32-jährigen Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert dieser Drogen liege bei einer sechsstelligen Summe.

Bei der Polizeiwache unmittelbar am Festivalgelände wurden vier Diebstähle, eine gefährliche Körperverletzung und eine Sachbeschädigung angezeigt. Die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Einen ähnlichen Fall von illegalen Bildaufnahmen in einer Dusche hatte es schon einmal in Lärz gegeben.

Mit einer Reihe von Sonder- und Entlastungszügen habe die Deutsche Bahn die Situation, dass wegen des Neun-Euro-Tickets normale Züge sehr voll waren, entspannen können. So mussten die Fusion-Besucher laut Polizei auch zu Spitzenzeiten am Bahnhofsvorplatz sowie auf den Bahnsteigen in Neustrelitz maximal eine Stunde warten.

Das Festival mit 40 Bühnen auf dem ehemals sowjetischen Militärflugplatz Lärz gilt als eines der größten Musik- und Theaterfeste Europas. dpa